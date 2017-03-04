Otomobil takla attı: 2 yaralı

Elbistan-Malatya karayolunun 40. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin menfezden uçarak takla atması sonucunda yaşanan kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Elbistan’a bağlı Sevdilli Mahallesinin Han mezrası yakınlarında meydana geldi. Elbistan’da çalışan kızını ziyarete gelen Kölük ailesini taşıyan 44 NT 441 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Sürücü Mehmet Adnan Kölük, kontrol etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Otomobil menfezden uçarak takla attı. Yolda kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Raife Kölük yaralandı. Yaralıların yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. Vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sevk edilen ambulansa alınarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralı karı kocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



