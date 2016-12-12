Otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunun Belen mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayalara çarpıp takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elbistan-Ekinözü karayolunun Belen geçidi inişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 27 AFP 78 plakalı otomobili ile Elbistan’dan Ekinözü ilçesine doğru yola çıkan Mehmet Yetişgen (35), Belen geçidinden inişe geçtiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, önce yol kenarındaki kayalıklara vurdu. Takla atmaya başlayan otomobil, yaklaşık 50 metre sonra yan yatarak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yetişgen ile Erkan Biçer ve Ercan Karakoç isimli yolcular yaralandı. Durumu ağır olan ve sürücü koltuğunda sıkışan Yetişgen, araçtaki diğer yolcular ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yetişgen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralılar Biçer ve Karakoç'un ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Elbistan İtfaiye Kısım Amirliğine bağlı ekipler, araçta olası gaz sızıntısı ve yangın ihtimaline karşı önlem alırken jandarma da kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.