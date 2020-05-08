Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Belan mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 F 6950 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah D.’nin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savruldu. Sürücünün, otomobili yolda tutma çabası sonuç vermeyince araç takla atarak durabildi. Kazada, sürücü Abdullah D.’yaralandı. Yaralı sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Takla atan otomobilin yol ortasında kalması nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilin, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaldırılması ile ulaşım da normale döndü.