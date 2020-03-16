banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki tarlaya girerek takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Kaza, Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.’nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra takla atarak durabildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.