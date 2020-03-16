Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.’nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra takla atarak durabildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.