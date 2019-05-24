banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Elbistan-Afşin karayolunda yaşanan trafik kazasında, kontrolden çıktıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Onur Yavşan idaresindeki 01 YM 164 plakalı otomobil, Elbistan-Afşin karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Sürücünün savrulan otomobili yolda tutma çabası fayda etmedi. Takla atan otomobili yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazada, araç sürücüsü Yavşan, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Yavşan’ı sıkıştığı sürücü koltuğundan çıkararak hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Talihsiz sürücü, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119