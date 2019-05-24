Otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Onur Yavşan idaresindeki 01 YM 164 plakalı otomobil, Elbistan-Afşin karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Sürücünün savrulan otomobili yolda tutma çabası fayda etmedi. Takla atan otomobili yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazada, araç sürücüsü Yavşan, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Yavşan’ı sıkıştığı sürücü koltuğundan çıkararak hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Talihsiz sürücü, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.







