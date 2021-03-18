Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Kabaağaç Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.R.D. yönetimindeki 46 HG 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil, hurda yığınına dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.