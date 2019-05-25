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Otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Göksun-Elbistan karayolunda otomobilin takla atması sonucunda yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi civarında meydana geldi. Kahramanmaraş’tan dönen anne, baba ve kızları ile birlikte bir yakınlarının içinde bulunduğu 46 VA 082 plakalı otomobil, sürücüsü Dilek İnan’ın (24) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savruldu. Yol onarım levhasına çarpan otomobil, ters dönerek metrelerce sürüklendi. Dönel kavşak üzerine takla atarak durabilen otomobildeki sürücü Dilek İnan ile annesi Aliye (53) ve babası Abuzer İnan (56) ve Hasan Kama (57) yaralandı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Durumu ağır olan anne Aliye İnan ile eşi Abuzer ve Hasan Kama isimli yaralılar Göksun Devlet Hastanesi’ne, sürücü Dilek İnan da Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 53 yaşındaki Aliye İnan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İnan’ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Nurhak ilçesinde defnedildi.

 

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Gökhan gökçe 16 saat önce

Yol yol değil labirent

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