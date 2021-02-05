Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Afşin ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 HJ 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kaybolması sonucu takla attı. Kazada, araçta bulunan Mert Kalkan, Gökdeniz Gökkaya ve Ömer Özer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada, otomobilde bulunan Mert Kalkan, yaşamını yitirdi. 112 görevlileri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Özer, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



