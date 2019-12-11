Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Yazıköy Mahallesi kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Yılmaz’ın (48) kullandığı 1-XCR-421 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Olayda, sürücü Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Zehra Yılmaz ise yaralandı. Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin çabası ile çıkarılan yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet Yılmaz’ın cansız bedeni ise morga konuldu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.