Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü

Genç kızı hayatının baharında yaşamdan koparan kaza, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale’den Elbistan’a dönen aile fertlerinin içinde bulunduğu otomobil, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsü Kemal Yalçın’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada, 21 yaşındaki Gamze Nur Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte anne Nihayet Çetin ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetin’in cenazesi ise, defnedilmek üzere Elbistan’a getirildi.

Kazada yaşamını yitiren Gamze Nur Çetin’in, Mardin Artuklu Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi olduğu bildirildi.