Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kavurucu sıcaklıklar geliyor 39 dereceyi göreceğiz
Kavurucu sıcaklıklar geliyor 39 dereceyi...
Elbistan’da 82 bin doz aşı yapıldı
Elbistan’da 82 bin doz aşı...
Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kronik Yara Bakımı Birimi açıldı
Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kronik Yara...
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kurbanlıklar görücüye çıktı
Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine davet
Kaymakam Demir’den 15 Temmuz etkinliklerine...
banner191
banner162

Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole sonucu yaşanan trafik kazasında 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı 1 ölü
banner167

Genç kızı hayatının baharında yaşamdan koparan kaza, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale’den Elbistan’a dönen aile fertlerinin içinde bulunduğu otomobil, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsü Kemal Yalçın’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada, 21 yaşındaki Gamze Nur Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte anne Nihayet Çetin ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar,  hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetin’in cenazesi ise, defnedilmek üzere Elbistan’a getirildi.

Kazada yaşamını yitiren Gamze Nur Çetin’in, Mardin Artuklu Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi olduğu bildirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Otomobil şarampole Yuvarlandı 1 ölü