Otomobil, şarampole uçtu: 4 ağır yaralı

Nurhak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, elektrik direğine çarpıp şarampole uçması sonucunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurhak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seçkin Süleyman Eşlik’in kullandığı 46 E 9925 plakalı otomobil, Tatlar Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptıktan sonra metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Kazada ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Eşlik ile Hacı Murat Taş, İbrahim Kaya ve İbrahim Özcan yaralandı. Çevreden yetişenlerin yardımıyla hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumları ağır olan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri devam eden yaralılar, buradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Tedavilerine devam edilen yaralıların, byunlarında ve vücutlarının değişik bölgelerinde kırıklar olduğu, yoğun bakımda tutuldukları ve hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.