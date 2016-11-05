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Otomobil, şarampole uçtu: 4 ağır yaralı

Nurhak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, elektrik direğine çarpıp şarampole uçması sonucunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

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Otomobil, şarampole uçtu: 4 ağır yaralı
 Nurhak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, elektrik direğine çarpıp şarampole uçması sonucunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurhak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seçkin Süleyman Eşlik’in kullandığı 46 E 9925 plakalı otomobil, Tatlar Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptıktan sonra metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Kazada ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Eşlik ile Hacı Murat Taş, İbrahim Kaya ve İbrahim Özcan yaralandı. Çevreden yetişenlerin yardımıyla hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumları ağır olan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri devam eden yaralılar, buradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Tedavilerine devam edilen yaralıların, byunlarında ve vücutlarının değişik bölgelerinde kırıklar olduğu, yoğun bakımda tutuldukları ve hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Mustafa tontus 2 ay önce

Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

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Ali 2 ay önce

Oncelikle geçmiş olsun dileği ile birlikte inşAllah bir şey olmadan sağ salim normal hayata dönerler
Keskin virajlari olduğu için Karayolları Genel Müdürlüğü bu Virajlarin kenarlarına Bariyer yaparak böyle bir kazaların ucuz bir şekilde anlatılması ni önlemiş olur

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Vatandaş 2 ay önce

Allah'ım hepsininde yardımcısı olsun.

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Hüseyin 2 ay önce

Allah acil şifalar versin inşAllah eski hayatlarına devam ederler

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Burak 2 ay önce

Allah acil vb şifalar versin

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okuldan 1 ay önce

Kazazedelerden Hacı Murat ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kader. O kaza geçirmese de aynı saatte ölüm kapısına gelecekti belki de. Ama keşke yaşasaydı ya da bunlar hiç yaşanmasaydı. Henüz 18lik gençler bunlar. Diğer arkadaşlara Allah acil şifalar versin hacı murat taş kardeşimiz nur içinde yatsın. -fatiha-

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