Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Akçırı Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Akçırı Mahallesi kesiminde meydana geldi. Elbistan’a gelen 19 yaşındaki Orhan K.’nın kullandığı 46 EC 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıktı. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Savrulan araç, şarampole devrildikten sonra durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte Mehmet A. (27), Tunahan T. (22) ve Adil İ. (25) yaralandı. Yaralıların yardımına kazaya şahit olan diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyük çaplı hasar oluşan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.





