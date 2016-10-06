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Otomobil, şarampole devrildi: 1 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Otomobil, şarampole devrildi: 1 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hakan Karaca’nın kullandığı 38 BT 463 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun karayolunun Çağılhan Mahallesi kesiminde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, şarampolde yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yan yatarak durabildi. Otomobil sürücüsü Karaca, şoför koltuğunda sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücünün imdadına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiyenin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz sürücü, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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