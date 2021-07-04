Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları dünyaya merhaba dedi
Anadolu yaban koyunlarının ilk yavruları...
Elbistan çiftçisi hasat için tarlada
Elbistan çiftçisi hasat için tarlada
Söğütlü’nün kıyısındaki Doğal Kamp Alanı’nın ÇED süreci başladı
Söğütlü’nün kıyısındaki Doğal Kamp Alanı’nın...
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri...
Öztunç’tan Bakan Dönmez’e ‘filtre sistemi’ sorusu
Öztunç’tan Bakan Dönmez’e ‘filtre sistemi’...
banner191
banner162

Otomobil saman yüklü kamyonete çarptı: 7 yaralı

Elbistan’da bir otomobilin saman yüklü kamyonete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Otomobil saman yüklü kamyonete çarptı: 7 yaralı
banner167

Elbistan’da bir otomobilin saman yüklü kamyonete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan T’nin kullandığı 46 ABB 529 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Halis E. yönetimindeki 46 HS 891 plakalı saman yüklü kamyonetle Doğan Mahallesi girişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken; yan yatan kamyonetteki saman balyaları da etrafa saçıldı. Kazada, sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Adnan A., İbrahim Z., Rehal R., Muhammed E. ve Halid R. Adlı Suriye uyruklu şahıslar yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler