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Otomobil römorka arkadan çarptı: 4 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunda bir otomobilin römorka arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil römorka arkadan çarptı: 4 yaralı
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 Elbistan-Göksun karayolunda bir otomobilin römorka arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Ördek mahallesi kesiminde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 HV 180 plakalı araç aynı yönde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil ön kısmı römorkun altına girdi. Kazada araçta bulunan Abdusselam Demir, Beytullah Demir, Nuh Kartal  ve İsmail Kartal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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