Otomobil, pancar yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ağır yaralı

Elbistan’da bir otomobilin, traktörün çektiği pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucunda y

aşanan trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çoğulhan-Elbistan karayolunun Çatova Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tavşan isimli çiftçi, Doğan Mahallesi’ndeki tarlasından söktüğü pancarları, plakalı römorklara doldurarak 46 EV 105 plakalı traktörü ile karayoluna çıktı. 46 U 2525 plakalı otomobili ile aynı yönde seyreden 25 yaşındaki Gökhan Kara, şeker fabrikasına doğru seyreden traktörün arkasında bağlı olan römorku fark edemedi. Otomobil, hızla römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle tonlarca pancar dolu römork, traktörden ayrılarak yol kenarına devrilirken, hurdaya dönen otomobil ise, yol ortasında kaldı. Kazada, otomobil sürücüsü Kara ile birlikte Serhat Doğan (21) ve Eren Öz (19) isimli yolcular araçta sıkıştı. Yaralı gençlerin imdadına çevreden yetişen vatandaşlar koştu. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkarılan ve durumları ağır olan yaralılar, 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 3 yaralı da buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Kaza nedeniyle Elbistan-Çoğulhan karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yoldaki trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.