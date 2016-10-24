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Otomobil, pancar yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ağır yaralı

Elbistan’da bir otomobilin, traktörün çektiği pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

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Otomobil, pancar yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ağır yaralı
 Elbistan’da bir otomobilin, traktörün çektiği pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çoğulhan-Elbistan karayolunun Çatova Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tavşan isimli çiftçi, Doğan Mahallesi’ndeki tarlasından söktüğü pancarları, plakalı römorklara doldurarak 46 EV 105 plakalı traktörü ile karayoluna çıktı. 46 U 2525 plakalı otomobili ile aynı yönde seyreden 25 yaşındaki Gökhan Kara, şeker fabrikasına doğru seyreden traktörün arkasında bağlı olan römorku fark edemedi. Otomobil, hızla römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle tonlarca pancar dolu römork, traktörden ayrılarak yol kenarına devrilirken, hurdaya dönen otomobil ise, yol ortasında kaldı. Kazada, otomobil sürücüsü Kara ile birlikte Serhat Doğan (21) ve Eren Öz (19) isimli yolcular araçta sıkıştı. Yaralı gençlerin imdadına çevreden yetişen vatandaşlar koştu. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkarılan ve durumları ağır olan yaralılar, 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 3 yaralı da buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Kaza nedeniyle Elbistan-Çoğulhan karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yoldaki trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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mmmmm 2 ay önce

bu kaçıncı arkadaş. bizim memleket adam olmaz bu kafayla. O römorklara lamba taktırmak çok mu zor bişey Allah için? 2metre kabloyla 5yaşındaki çocuk bile yapar. Çamur kaplanmış reflektörlerle yola çıkıldıkça daha çok masum insanın canı yanacak. Ya da daha kolay yöntem; akşam belli saatten sonra trafiğe kesinlikle çıkmasın bu araçlar!!! Allah şifa versin...

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ismail Tatar 2 ay önce

Allah acil sifa versin ailelerine de sabir versin Allah yardimcilari olsun

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vatandaş 2 ay önce

Büyük geçmişler olsun yahu gideceğin yere 10 dakika geç git ne olur değer mi...

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Hatice öz 2 ay önce

Eren'im dayan bitanem

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Fff 2 ay önce

Reflektor ve hiç bir uyarı ısıgı olmayan veya asırı zayıf olan butur araclar oldukca daha cok görüçegiz bu haberleri

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elbistanli 2 ay önce

Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı romark sahibinin umrundami kardeşim akşam vakti senin p ancarla ne işin var yahu bunlar trafiğe cikmasinlar

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Aa 2 ay önce

Allah kazadedelerin ailelerine sabır versin yine başladılar arka arkaya römork takma ya

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Vatandaş 2 ay önce

Bu tür kazalar çiftçinin elindeki pancar bitene kadar maalesef olacaktır. Çünkü, önünde seyreden traktörü karanlıkta hiç mi hiç göremiyorsun. Tek çaresi römorkların arkasına lamba taktırmak veya bizim kedi gözü dediğimiz yeterince refraktör taktırmak. Bu tür kazalar asgariye inmiş olacaktır. Bir diğer sebepte çiftçi kardeşlerimizin oto yola çıktığı zaman trafik kurallarına biraz daha dikkatli olmalarıdır.

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