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Otomobil okul duvarına çarptı: 4 yaralı

Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki demir korkulukları parçalayarak okul duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil okul duvarına çarptı: 4 yaralı
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Kaza, Gariplik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın kullandığı 33 PB 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kaldırıma çıkan otomobil, okul girişindeki demir korkulukları parçaladı. Duvara çarparak durabilen otomobildeki aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobil Okul Duvarına çarptı: 4 Yaralı