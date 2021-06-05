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Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı: 3 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce çöp konteynırlarına ardından da kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı: 3 yaralı
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Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Sokak üzerinde seyir halinde olan 46 ACS 503 plakalı otomobil, sürücüsü Mesut Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki çöp konteynırlarına çarptı. Çöp konteynırlarını deviren otomobil, pazara gitmek üzere kaldırımda yürüyen anne Aynur ve kızı Burcu Ü.’ye çarptı. Anne ve kızı metrelerce savrularak yere düşerken otomobil ise bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, anne ve kızı ile sürücü yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anında otomobilin çarptığı apartmanın bahçesinde olan vatandaşlar ve çocuklar büyük panik yaşarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobil Kaldırımda Yürüyen Anne Ve Kızına çarptı: 3 Yaralı