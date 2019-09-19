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Otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Elbistan’da başka bir aracın çarptığı iddia edilen otomobil, kaldırımda metrelerce sürüklendikten sonra trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Göksun istikametinden Elbistan şehir merkezine doğru seyir halinde olan 44 EL 280 plakalı otomobile, iddiaya göre başka bir araç yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, zikzaklar çizerek yolda bir süre ilerledikten sonra kaldırıma çıktı. Kaldırımda da sürüklenen otomobil, trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Burak ve Hacı S. yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



 


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