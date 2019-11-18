Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezinden Malatya istikametine seyir halinde olan Tebernuş T. İdaresindeki 07 AGG 873 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hasan G.’nin kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Hasan G., asfalt zemine düştü. Yaralı motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.