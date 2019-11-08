Otomobil ile kamyonet köprüde çarpıştı: 3 yaralı

Afşin'de otomibille kamyonetin köprü üzerinde aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Esence Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonetle otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan Murat Benli (25) Şerif Benli (62) ve Muhammed Enes Yapar yaralandı. 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Şerif Benli Kahramanmaraş'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Esence Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonetle otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan Murat Benli (25) Şerif Benli (62) ve Muhammed Enes Yapar yaralandı. 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Şerif Benli Kahramanmaraş'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.