banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil ile kamyonet köprüde çarpıştı: 3 yaralı

Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet köprüde çarpıştı: 3 yaralı
Afşin'de otomibille kamyonetin köprü üzerinde aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Esence Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kamyonetle otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan Murat Benli (25) Şerif Benli (62) ve Muhammed Enes Yapar yaralandı. 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Şerif Benli Kahramanmaraş'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.