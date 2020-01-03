banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokağın kesiştiği kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Doğu Sokak üzerinde Ertan A.’nın kullandığı 46 N 2859 plakalı kamyonet ile Şeyh Edebali Caddesi üzerinde Doğan K. idaresindeki 46 D 3468 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde bulunan İdris K. yaralandı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sık sık kazaların yaşandığı kavşakla ilgili olarak vatandaşlar, kazaların önüne geçilebilmesi için yetkililerden gerekli önlemlerin alınması konusunda istekte bulundular.

Polis ekipleri 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.