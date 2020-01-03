Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Doğu Sokak üzerinde Ertan A.’nın kullandığı 46 N 2859 plakalı kamyonet ile Şeyh Edebali Caddesi üzerinde Doğan K. idaresindeki 46 D 3468 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde bulunan İdris K. yaralandı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sık sık kazaların yaşandığı kavşakla ilgili olarak vatandaşlar, kazaların önüne geçilebilmesi için yetkililerden gerekli önlemlerin alınması konusunda istekte bulundular.

Polis ekipleri 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.