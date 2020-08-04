Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı:2 yaralı

Kaza Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eldelek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 46 E 7699 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyithan K.’nın kullandığı 02 KA 741 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahsun P. ve Serkan K. yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







