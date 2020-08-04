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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı:2 yaralı

Elbistan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı:2 yaralı
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Kaza Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eldelek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 46 E 7699 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyithan K.’nın kullandığı 02 KA 741 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahsun P. ve Serkan K. yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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Otomobil Ile Hafif Ticari Araç çarpıştı:2 Yaralı
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Mehmet t 2 gün önce

Düz yolda nasıl kaza yapıyorlar anlaşılır gibi deyil hatasız olan sürücüye çok geçmiş olsun diyerenede bişey diyemem

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