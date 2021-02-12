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Otomobil hırsızları, Jandarmanın Dedektiflerinden kaçamadı

Elbistan’da bir evin bahçesinden otomobil çalan 3 şüpheli, Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobil hırsızları, Jandarmanın Dedektiflerinden kaçamadı
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Elbistan’da bir evin bahçesinden otomobil çalan 3 şüpheli, Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elbistan’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde bir vatandaşın evinin bahçesindeki otomobil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Arabası çalınan şahıs, ilçe jandarma komutanlığına başvurdu. Elbistan İlçe Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti. Park halindeki otomobilin çalındığı noktaya çıkan yol güzergahlarında kamera araştırması yaptı. JASAT ekipleri, saatlerce görüntü kaydını inceledikten sonra aradıkları ipucuna ulaştı. Araştırmayı bu yönde derinleştiren Jandarmanın Dedektifleri, çalınan otomobilin Afşin ilçesine götürüldüğünü tespit etti. 3 kişi oldukları belirlenen hırsızların kimliğini tespit eden JASAT ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. İ.Ç.(18), M.T.B.(17) ve A.A.(17) isimli şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Düz kontak yapılarak çalındığı belirlenen otomobil ise, Afşin ilçe merkezinde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil, sahibine teslim edildi. Otomobiline kavuşan vatandaş da Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teşekkür etti.


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