Elbistan’da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kızılcaoba Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa D.’nin kullandığı 46 BK 857 plakalı otomobil, ara sokaktan gelen Nisa F. İdaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada otomobilin ön camına çarptıktan asfalt yola düşen Nisa F. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.