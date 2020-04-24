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Oto­mo­bil, elekt­rik­li bi­sik­le­te çarp­tı: 1 ya­ra­lı

Oto­mo­bil, elekt­rik­li bi­sik­le­te çarp­tı: 1 ya­ra­lı
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El­bis­tan’da oto­mo­bil­le elekt­rik­li bi­sik­le­tin çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da 1 kişi ya­ra­lan­dı. Kaza, Kı­zıl­ca­oba Ma­hal­le­si’nde ya­şan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Yavuz Selim Cad­de­si üze­rin­de seyir ha­lin­de olan Mus­ta­fa D.’nin kul­lan­dı­ğı 46 BK 857 pla­ka­lı oto­mo­bil, ara so­kak­tan gelen Nisa F. İda­re­sin­de­ki elekt­rik­li bi­sik­le­te çarp­tı. Ka­za­da oto­mo­bi­lin ön ca­mı­na çarp­tık­tan as­falt yola düşen Nisa F. ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı, olay ye­ri­ne çağ­rı­lan 112 Acil Ser­vis ekip­le­rin­ce ilk mü­da­ha­le­si ya­pıl­dık­tan sonra El­bis­tan Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Te­da­vi­si­ne bu­ra­da devam edi­len ya­ra­lı­nın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Polis, ka­zay­la il­gi­li ola­rak so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.



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