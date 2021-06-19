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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin G.’nin kullandığı 46 D 1712 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle asfalta düşerek yaralandı. Elektrikli bisiklet ise metrelerce savruldu. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobil Elektrikli Bisiklete çarptı: 1 Yaralı