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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Elbistan’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nın sanayi sitesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 46 VH 233 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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Otomobil Elektrik Direğine çarptı: 2 Yaralı
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