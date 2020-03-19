Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nın sanayi sitesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 46 VH 233 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.