Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 CKE 169 plakalı otomobili ile Göksun istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Muhammet Gül, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, refüje çıkıp beton elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



