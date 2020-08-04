Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 CKE 169 plakalı otomobili ile Göksun istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Muhammet Gül, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, refüje çıkıp beton elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolsüz ve hızlı gittiğim kesinlikle söylenemez kazadan sonra aracımın ibresinin kaçta takılı kaldığı filan hepsi trafik şube raporlarında kayıtlı . Elbistan Belediyesinin refüj sulama çalışmasındaki ihmal sonucu direksiyon hakimiyetimi kaybettim aracım pert oldu ben kazayı Allah’a şükür hafif sıyrıklarla atlattım . Direğin hasarı benden temin edilecek Benim 70.000 liralık aracım perte çıktı 1500-2000 liralık direk hasarı benim aklıma gelmez ben canımı kurtardığıma şükrediyorum siz de direği pek sorun etmeyin şu dandik şehirde tek sıkıntınız refüj sulama çalışmasındaki ihmal değilde direğin hasarı olsun