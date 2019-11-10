Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde 46 E 0585 plakalı otomobili ile şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hulusi Ç., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, refüje çıkıp beton elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hulusi Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.