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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarparak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
 

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarparak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gündere Mahallesi’ni ilçeye bağlayan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gündere Mahallesi’nden Söğütlü Mahallesi’ne doğru ilerleyen 46 BY 335 plakalı otomobil sürücüsü M.Ç. (18) aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, demir elektrik direğine çarptı. Sürücü ise, ön kısmı kağıt gibi ezilen otomobilde sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın tavanını keserek sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı genç, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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Elbistanlı 3 hafta önce

Meydana gelen kazaların yarısından fazlasında brodway var.yine brodway.

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Misafir Avatar
46 3 hafta önce @Elbistanlı

bugün kü faciaya sebeb olan araç :(

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vatandaş 3 hafta önce

6 ay oldu hala yapılacak olan yol yapılmadı hayat bu kadar ucuz olamaz nerde bu gorevlıler.

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FATİH OLGUN 3 hafta önce

Meydana gelen kazada ölenlere ALLAH'tan RAHMET Ailelerine Sabr-ı Cemil diliyor, yaralı olanlara da ALLAH'tan şifalar diliyorum.ÜZGÜNÜZ

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elbistanli 3 hafta önce

elbistanin yol sorunu ne zaman çözülecek 2019 oldu hala tara yolu en geride kalan ilçe yazik

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Vatantdaş 3 hafta önce

Oya geldınce isderler bizde verırız oyumuzu yol sozu verdiler hanı. Yol bu cagıl taşında helbet kaza olacak

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