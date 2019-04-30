Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarparak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gündere Mahallesi’ni ilçeye bağlayan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gündere Mahallesi’nden Söğütlü Mahallesi’ne doğru ilerleyen 46 BY 335 plakalı otomobil sürücüsü M.Ç. (18) aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, demir elektrik direğine çarptı. Sürücü ise, ön kısmı kağıt gibi ezilen otomobilde sıkıştı. Çevreden yetişen vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın tavanını keserek sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı genç, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.





