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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunus Emre Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray A. idaresindeki 01 B 7424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kaldırıma çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Eray A., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince demir kesme makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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