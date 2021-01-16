Otomobil elektrik diğerine çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut Yılmaz’ın kullandığı 46 VD 811 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün çabası otomobili yolda tutmaya yetmedi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Gülsabah Yılmaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







