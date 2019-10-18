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Otomobil durağa daldı: 2 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, yol kenarındaki otobüs durağına dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil durağa daldı: 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekinözü istikametinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, Kalelatı Mahallesi civarına geldiğinde aracını direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki otobüs durağını parçaladı. Kazada arka tekeri kopan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 


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