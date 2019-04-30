Otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Kaza, Afşin'e bağlı Emirli Mahallesi ile Sevin Mahallesi arasındaki yolda yaşandı. Musa G. idaresindeki 38 YV 130 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolda çıkarak tarladaki telefon direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Necati G., Hakan C., Hüseyin A.ve Süleyman A. yaralandı. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Afşin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.







