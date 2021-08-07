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Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, demir korkuluklara çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Doktor Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Y.E.Ş.’nin direksiyon hakimiyetini yitirdiği 06 GMD 06 plakalı otomobil, savrularak kaldırıma çıktı. Ceyhan Nehri kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, tekrar yola düştü. Kazada, araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kazanın yaşandığı adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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