Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Kaza, Doktor Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Y.E.Ş.’nin direksiyon hakimiyetini yitirdiği 06 GMD 06 plakalı otomobil, savrularak kaldırıma çıktı. Ceyhan Nehri kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, tekrar yola düştü. Kazada, araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kazanın yaşandığı adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.