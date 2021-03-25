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Otomobil çöp konteynırına çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, çöp konteynırına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil çöp konteynırına çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B. Beştepe idaresindeki 46 E 3516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durabildi. Kazada, sürücü Beştepe yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil çöp Konteynırına çarptı: 1 Yaralı