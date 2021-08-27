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Otomobil çöp konteynırına çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çıkarak çöp konteynırına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil çöp konteynırına çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Afşin’den Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa G.’nin kullandığı 46 D 9107 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sürücünün çabası, otomobil yolda tutmaya yetmedi. Kaldırımdaki çöp konteynırına çarpan otomobil, bir süre ilerleyip tekrar yola döndü. Kazada, büyük çaplı maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobil çöp Konteynırına çarptı: 1 Yaralı
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