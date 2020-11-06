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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere ardından da refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Karaelbistan Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Göksun istikametine doğru R.Ö. yönetiminde ilerleyen 46 BR 551 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, demir bariyerlere çarptı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra durabildi. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 


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Otomobil Bariyerlere çarptı: 1 Yaralı