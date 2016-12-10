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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilin Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan sürücüsü hayatını kaybetti.

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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
 Bursa’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilin Afşinli sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kulaca Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan 45 yaşındaki Fatih Ceyhan yönetimindeki 03 RC 317 plakalı otomobil, Kulaca kavşağında kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak taklalar attı. Karayolunun karşı şeridine geçen otomobil ters döndü. Kazayı görenler durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin, kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Fatih Ceylan'in Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 
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