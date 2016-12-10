Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü Bursa’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak taklalar atan otomobilin Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan sürücüsü hayatını kaybetti.

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