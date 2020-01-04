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Otomobil bahçe duvarından düştü

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvarına çarptığı apartmanın bahçesine düştü. Sürücü büyük şans eseri yara almadan kurtuldu.

Otomobil bahçe duvarından düştü

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Güvenlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E.’nin kullandığı 80 AJ 194 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan otomobil, bahçeye düştü. Yaklaşık 1 metrelik boşlukta askıda kalan otomobil, hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Ş.E., ise, büyük şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, otomobilde gaz sızıntısı olması ihtimaline karşı önlem aldı.

Otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



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