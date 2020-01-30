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Otomobil bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Elbistan’da, iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Otomobil bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı
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Elbistan’da, iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Karaelbistan Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan 01 GH 523 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Kendisini sıkıştıran araçtan kaçmak için manevra yapan sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, önce yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına sonra da demir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan M.Ö., E.K. ve H.A.Ö. yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Büyük hasar gören otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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