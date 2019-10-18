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Otomobil amblemi hırsızlıları yakayı ele verdi

Afşin'de park halindeki otomobil amblemlerini çaldığı belirlenen yaşı 18’den küçük 2 zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Otomobil amblemi hırsızlıları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede çok sayıda otomobilin amblemini çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Park halindeki çeşitli marka ve modelde 15'ten fazla otomobilin tahmini değeri 10 bin lira olan amblemlerini çalan yabancı uyruklu 18 yaşından küçük 2 zanlı, asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar üzerinde yapılan aramada otomobillere ait 26 adet amblem ve araçlardan amblemleri çıkartmak için kullanıldığı belirlenen bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, amblemler otomobil sahiplerine teslim edildi.


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