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Otomobil alev alev yandı

Elbistan’da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken araçtan geriye demir yığını kaldı.

Otomobil alev alev yandı
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Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 38 UL 298 plakalı otomobilde, Elbistan-Darende karayolunun Akören Mahallesi çıkışına gediği sırada yangın çıktı. Alevler, kısa sürede otomobilin büyük bölümünü sardı. Sürücü ise kendisini son anda araçtan dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşların sonucunda kontrol altına alınırken otomobilden geriye ise demir yığını kaldı.

Otomobili küle çeviren yangının, elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.



 

 

 


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