Otomobil ağaca çarptı: Baba öldü, anne ve çocukları ağır yaralandı

Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucunda sürücü koltuğunda oturan baba hayatını kaybederken anne ve 3 çocuğu ise ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki Faruk Gül, eşi ve en büyüğü 10 yaşında olan 3 çocuğu ile birlikte Çardak Mahallesi’nin Urum Hoca olarak bilinen mevkiindeki evinden 06 CBV 10 otomobili ile Elbistan’a doğru yola çıktı. Baba Gül, Ericek Mahallesi girişinde, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada, kağıt gibi ezilen otomobilin sürücü koltuğundaki baba Faruk Gül hayatını kaybetti. Eşi ve çocukları Berat (10), Eymen Mert (2) ve henüz 11 aylık olan Egemen yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve jandarma ekibi sevk edildi. Durumları ağır olan 3 kardeş, Elbistan Devlet Hastanesi’ne; anne ise Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kardeş, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



