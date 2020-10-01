Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.’nın kullandığı 06 BYG 775 plakalı otomobilin önüne, Göksun istikametine ilerlerken kaz sürüsü çıktı. Sürücünün kazlara çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, karşı şeride geçti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ise yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







