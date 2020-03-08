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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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 Kaza, Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden şehir merkezine Galip K. idaresinde ilerleyen 46 KB 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Tekeri kopan otomobil, tekrar yola savruldu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Fazıl K. yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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