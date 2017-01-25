Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Doktor Hasan Bey Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na doğru ilerleyen 06 HLD 14 plakalı otomobil, Ceyhan Camii civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savruldu. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarptığı ağaç, otomobilin içindekilerle birlikte Ceyhan Nehri’ne uçmasına engel olurken; kazada Emre D. ve Abdullah K. isimli gençler yaralandı. Ön kısmında büyük hasar oluşan araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen Emre D. ve Abdullah K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.