Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pınarbaşı Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Y. idaresinde şehir merkezine doğru ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ferhat Y. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük hasar gören otomobil ise, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





