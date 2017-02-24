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Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
 Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Köprübaşı Mahallesi Gariplik Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 46 U 0452 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ara sokaktan caddeye kontrolsüz şekilde çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ani frenle birlikte savrulan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan ve kafasını ön cama çarpan Musa Öztürk yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay mahalline çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada büyük çaplı hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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