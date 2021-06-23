Otogar, köy garajına dönüştürülüyor

Otogardaki değişim için firmalara yılsonuna kadar süre tanındığını belirten Başkan Gürbüz, firmaların da hizmetlerine kendi yapacakları özel terminallerden devam edeceklerini bildirdi.

Elbistan şehirlerarası otobüs terminali başka bir alana taşınarak boşaltılan bina köy garajlarına dönüştürülecek. Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehrin değişik noktalarındaki köy garajlarının ve otogarın kent trafiğini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Otogarda faaliyet gösteren şehirlerarası otobüs firmalarına yaptıkları ‘kendi terminal binanızı yapın’ çağrısının olumlu karşılandığını hatırlatan Başkan Gürbüz, köy garajlarının otogar alanına taşınmasıyla kent trafiğindeki yoğunluğun ortadan kaldırılmasının hedeflendiğine işaret etti.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Elbistan terminalimizi inşallah yeniliyoruz. Burada faaliyette bulunan firmalarımız ile bir görüşme gerçekleştirdim. Firmalardan daha nitelikli, hizmet konforu yüksek olan bir terminal binasına taşınmalarıyla ilgili çağrıda bulunmuştum ve bunu yeniledim. Firmalar da bu çağrımıza kulak vererek, özellikle Elbistan’ın çevre yolu bağlantısını kullanarak otobüsleri şehir merkezi içerisine sokmadan hareket edecekleri bir terminal arayış içerisine girdiler. Şehrimizde rekabet gücü yüksek ulusal firmalarında hizmet vermesi gerektiğine inanıyorum. Elbistan’da hizmet üretmek isteyen bütün firmalar Elbistan’da işletmelerini açabilirler.

Özellikle köy garajlarımızın, kırsal mahallelerimizin tüm minibüs ve otobüs niteliği taşıyan küçük araçların tamamını Elbistan terminal binasına taşımayı hedefliyoruz. İnşallah Elbistan’da artık küçük otobüs ve minibüs garajlarını kaldırıp tüm garajlarımızı buraya taşıyacağız ve buradan şehir merkezimize ücretsiz hatlar vereceğiz.

Büyük otobüs firmalarımız da, ulusal nitelikte çalışan firmalarımızı da çevre yolu bağlantılı lokasyonlara taşıyarak artık kent trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapmış olduğumuz tüm faaliyetler vatandaşlarımız konforlu ve kaliteli hizmet almasıyla ilgilidir.”

Başkan Gürbüz, “Bu çalışmayı yaklaşık 1 yıldır yapıyoruz. Tüm ağır tonajlı araç kullanan firmalarla görüştüm ve kentin içerisinde ağır tonajlı araç istemediğimi belirttim. Çünkü şehir trafiğimizi alt üst eden bu sorunun çözülmesi gerekiyor. 2022 yılı ocak ayına kadar otogar içerisindeki tüm firmaların kendi özel yerlerine taşınması ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Yer tespiti yapan firmalar onay aldıktan sonra çalışmaları bitince yeni terminal binalarına taşınacaklar” ifadelerini kullandı.